Taşan Ergene Nehri için 'sarı alarm', ekili alanlar sular altında

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - ERGENE Nehri, sağanak ve karların erimesi ile debisi 200 metreküpe çıkınca, Edirne'nin Uzunköprü kesiminde taştı. Nehir için 'sarı alarm' verilirken, ekili tarım alanları ise suyla doldu.

Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve sağanaklar ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kesiminde taştı. Devlet Su İşleri (DSİ), debisi Yenicegörece istasyonunda 200 metreküpe çıkan Ergene Nehri için 'sarı alarm' uyarısında bulundu. Son 1 hafta içinde debisi 10 kattan fazla artan Ergene'nin taştığı Uzunköprü'de binlerce dönüm tarım alanı da sular altında kaldı. Tarihi Uzun Köprü'nün restorasyona alınması nedeniyle Çiftlik ile Salarlı köyleri arasında geçici açılan servis yolu da suyla dolunca çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bu köylere diğer yollardan ulaşım sağlanmaya başlandı.