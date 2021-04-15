Tasallut ne demek? Tasallut anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tasallut, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tasallut ne demek? Tasallut anlamı ne? İşte, Tasallut kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tasallut kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tasallut anlamı ne? Tasallut ne demek?
TASALLUT NE DEMEK?
tasallut
Arapça tasallut
1. isim, eskimiş Musallat olma, saldırma.
2. isim, eskimiş Sarkıntılık.