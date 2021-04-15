Tasallut ne demek? Tasallut anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tasallut, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tasallut ne demek? Tasallut anlamı ne? İşte, Tasallut kelimesin anlamı!