Tasallut ne demek?
11.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:59
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Günlük hayatta kullandığımız, gazetelerde okuduğumuz TDK Tasallut ne demek? Sözlükte Tasallut ne anlama gelir?
TASALLUT NE DEMEK?
saldırma, sataşma.
kadınlara laf atma, sarkıntılık.
SÖZLÜKTE TASALLUT NE ANLAMA GELİR?
Tasallut kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.
Tasallut, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
Tasallut kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:
- Musallat olma, saldırma
- Sarkıntılık