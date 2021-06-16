Taş tozları sanat eserine dönüşüyor
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Taş tozları sanat eserine dönüşüyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Yerel

Taş tozları sanat eserine dönüşüyor Tablolar rengini doğal taşlardan alıyor Denizli'de sanatçı Şenol Akkuş, yaptığı tablolarda boya yerine, doğadan topladığı renkli taşların tozunu kullanıyor.

Taş tozları sanat eserine dönüşüyor

Tablolar rengini doğal taşlardan alıyor

DENİZLİ - Denizli'de sanatçı Şenol Akkuş, yaptığı tablolarda boya yerine, doğadan topladığı renkli taşların tozunu kullanıyor.

Denizli'de ilkokul mezunu emekli 52 yaşındaki Şenol Akkuş, beş yıldan bu yana kendi yaptığı kalıplarda mermer tozundan rölyef tablolar döküyor. İki yıldan bu yana tablolarında boya yerine doğadan topladığı renkli taşların öğütüp tozunu kullanan Akkuş, taş öğütmede kullandığı makineyi de kendisi yapmış. Doğadan topladığı renkli doğal taşları makinede öğüttükten sonra çeşitli ebatlardaki eleklerden geçirdiğini, kullandığı teknikle bir tablonun boyamasının dört beş gün sürdüğünü anlatan Akkuş, "Bundan beş yıl öncesine kadar nakliyecilik yapıyordum. Beş yıldır taş tablolar ile uğraşıyorum. Dağlara çıkarak renkli taşları topluyorum. Taş kırma makinesi yaptım, onunla kırıyorum. Susam tanesine geldikten sonra bu taşları tek tek yerleştiriyorum. Bir tablo dört ya da beş gün sürüyor. Tablonun büyüklüğüne, taşların rengine göre bu süre değişiyor. Daha önce boya ile yapıyordum, boya ile yaptıklarım bir günde bitiyor. Kırmaya kıyamadığım taşlarda oluyor. Tablolar ile uğraşarak vakit geçiriyorum" dedi

Tablolar sergide tanıtılacak

Mermer tozundan döküp, renklendirmesini de doğal taşlardan yaptığı tabloları pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte açacağı kişisel sergi veya katılacağı karma sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunacağını anlatan Akkuş, "Belediye ile görüştüm. Pandemiden sonra açılacak sergide tablolarımı sergileyeceğim. Tek ya da karma sergi nasıl olur bilmiyorum" dedi.

Taş tozları sanat eserine dönüşüyor
Taş tozları sanat eserine dönüşüyor
Taş tozları sanat eserine dönüşüyor
Taş tozları sanat eserine dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

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