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Tarzına uygunsa pazardan da giyiniyor

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Tarzına uygunsa pazardan da giyiniyor

Bu yazın konser ve seyirci rekortmeni Tan Taşçı, hafta sonu Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da sahne aldı. Taşçı, 'Söz & Müzik: Tan Taşçı' adlı Türkiye turnesinde olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi gördüğü için Minsk'e de bir ayda ikinci kez gitti.

Modacısı olmayan ve sahne kostümlerini kendisi tasarlayan Tan'ın tarzını yansıttığına inandığı, beğendiği markasız kıyafetleri tercih ettiği hatta pazardan bile alışveriş yaptığı öğrenildi. Evlerde olduğumuz süreçte pandemi dönemini hep üreterek geçirmenin kendisine çok iyi geldiğinin altını çizdi. Şimdilerde ayda 15 konser verdiğini belirten Tan Taşçı, şarkılarını söylerken sahnede kendisine eşlik eden oryantal ile birlikte oynamayı da ihmal etmedi. Taşçı, Harbiye Açıkhava'da da 9 konser vererek bir rekora imza atmıştı.

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Haber: Tarzına uygunsa pazardan da giyiniyor - Haberler Magazin
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