Bugün Show TV ekranlarında Tarzan Rıfkı filmi yayınlanacak. Film başlamadan önce izleyiciler, Tarzan Rıfkı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Tarzan Rıfkı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tarzan Rıfkı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? merak etti. Peki, Tarzan Rıfkı nerede çekiliyor? Tarzan Rıfkı filmi ne zaman çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? İşte detaylar...

Tarzan Rıfkı, Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı bir Türk filmidir. Tarzan Rıfkı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Tarzan Rıfkı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tarzan Rıfkı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

TARZAN RIFKI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tarzan Rıfkı filmi bugün 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 21:45 'de Show TV 'de yayınlanacak.

TARZAN RIFKI NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarzan Rıfkı filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

TARZAN RIFKI HANGİ YIL ÇIKTI?

Tarzan Rıfkı, Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki sinema filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamıştır.

TARZAN RIFKI KONUSU NE?

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

TARZAN RIFKI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Saadettin Erbil - Abdullah

Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın

Dinçer Çekmez - Zeki

Ece Berkant - Gül

Yadigar Ejder - Bitirim

Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

Adem Taşay -

Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

Coşkun Göğen - Abdullahın adamı

Ekrem Dümer - Polis müdürü

Demiray Erül - Komiser Asım.

Zeki Sezer - Kerpeten Hüsnünün adamı

Hakkı Kıvanç - Abdullahın adamı

Hayri Caner - iskelet

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