Tarzan aşağı, Kubilay yukarı!

Ligde zor günler geçiren ve şartlar değişmediği takdirde küme düşmesi neredeyse kesinleşen Manisaspor'un genç file bekçisi Kubilay Zihni'nin yıldızı kulübünün aksine giderek parlamaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekibin istikrarsız çizgisine rağmen bu sezon ligde forma giydiği 20 karşılaşmada son derece başarılı bir performans sergileyen Kubilay Zihni, başta Süper Lig'den kulüpler olmak üzere birçok takımın radarına girmiş durumda.

Ege kulüplerinin yakından ilgilendiği 20 yaşındaki süper yeteneğin Çaykur Rizespor, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor scout ekipleri tarafından da yakından takip edildiği biliniyor. Takımının ençok forma giyen oyuncularının başında gelen Kubilay Zihni, başarılı bir grafik çizdiği dönemde Covid 19 salgını nedeniyle lige verilen aranın kendisini üzdüğünü belirterek, "Ancak şimdi yeniden futbola konsantre olmak zorundayız. Genç bir oyuncuyum ve kulübümle bir yıl daha mukavelem var. Transferle ilgili konuşmak için şimdilik erken. Şu anda tek düşüncem ligi istikrarlı bir futbolla tamamlamak, kendime güveniyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler