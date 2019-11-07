Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren şüphelilerden 3'ü tutuklandı

07.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:56

Mersin'in Mut ilçesinde tartıştıkları şahsı döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gazinoya gelen M.U. (32), H.U. (22), F.G. (18), O.D.(19), M.S. ve M.A.M. (18) içeri girmek istedi. İşletme sahibi A.K. (44), işletmeye giremeyeceklerini, alkol servisinin kapandığını söylemesi üzerine iş yeri önünde oturan Mehmet Uysal (47) isimli şahsı aralarındaki tartışmanın ardından tekme ve yumrukla darp etti. Yaralanan Mehmet Uysal, Mersin Şehir Hastanesi'ne, buradan da özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavisinin evinde devam etmesi için gönderilen Uysal, Elbeyli Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanınca götürüldüğü Mut Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mehmet Elbeyli'yi darp eden zanlıların kimlikleri tespit edildikten sonra zanlıların peşine düşen Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.U., H.U., F.G., O.D., M.S. ve M.A.M'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan F.G., H.U. ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.U., M.S. ve M.A.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA