Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı
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Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da meydana gelen olayda Murat D. ile üvey oğlu Yasin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu üvey baba Murat D. sırtından ve bacağından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında üvey baba ile üvey oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkiliden üvey oğul 17 yaşındaki Yasin K.'nın mutfaktan bıçağı alması sonucu üvey baba Murat D. yaralandı.

OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

Yasin K., iddiaya göre üvey babasını bacağından ve sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat D., tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Yasin K.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı
Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı
Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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