Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı

Adana'da meydana gelen olayda Murat D. ile üvey oğlu Yasin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu üvey baba Murat D. sırtından ve bacağından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaralandı.