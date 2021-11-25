TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ANAHTARINI ALDI, MEYDAN DAYAĞI YEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ANAHTARINI ALDI, MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Haksızsam bir daha dövün" dediErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, bindiği taksinin şoförüyle tartışan kişi, aracın kontak anahtarını aldı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - "Haksızsam bir daha dövün" dedi

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, bindiği taksinin şoförüyle tartışan kişi, aracın kontak anahtarını aldı. Arkadaşlarının çağrısıyla olay yerine gelen taksi şoförleri, yolcuyu dakikalarca dövdü. Yolcu, "Haksızsam bir daha dövün" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde yaşandı. Taksiye binen yolcu, taksinin şoförü ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yolcu, taksiciye kızması üzerine aracın anahtarını kontaktan çekip aldı. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Taksi şoförü, telsizden meslektaşlarına durumu bildirdi. Olay yerine gelen taksiciler, yolcuyu dakikalarca darbetti. Yolcu, "Haksızsam bir daha dövün" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ANAHTARINI ALDI, MEYDAN DAYAĞI YEDİ

TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ANAHTARINI ALDI, MEYDAN DAYAĞI YEDİ

TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ANAHTARINI ALDI, MEYDAN DAYAĞI YEDİ

TARTIŞTIĞI TAKSİCİNİN ANAHTARINI ALDI, MEYDAN DAYAĞI YEDİ

ESENYURT'TA 1'İ POLİS 3 KİŞİNİN VURULDUĞU OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ESENYURT'TA 1'İ POLİS 3 KİŞİNİN VURULDUĞU OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

 Bakan Varank, kaza geçiren muhabiri kendi aracıyla evine bıraktı

Bakan Varank, kaza geçiren muhabiri kendi aracıyla evine bıraktı

 ESENYURT'TA FATURA BORCU NEDENİYLE 15 BİN NÜFUSLU SİTENİN DOĞAL GAZI KESİLDİ

ESENYURT'TA FATURA BORCU NEDENİYLE 15 BİN NÜFUSLU SİTENİN DOĞAL GAZI KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title