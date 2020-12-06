Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:29
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tartıştığı şahsın silahla ateş açtığı vatandaş ayağından yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tartıştığı şahsın silahla ateş açtığı vatandaş ayağından yaralandı.

Olay, Kandıra ilçesi Tekeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenay T. (40) ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıs, kavga sırasında silahla Şenay T.'ye ateş etti. Kurşun ayağına isabet eden Şenay T., olayın ardından kendi imkanları ile Kandıra Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavi altına alınan Şenay T., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Tartıştığı şahıs tarafından vuruldu
Son dakika: Tartıştığı şahıs tarafından vuruldu
Borçluları tarafından önce tehdit edildi ardından kendi iş yerinde vuruldu
Borçluları tarafından önce tehdit edildi ardından kendi iş yerinde vuruldu
Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü
Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Başak Dizer Caner Cindoruk Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 23:29:01. #1.15#
title