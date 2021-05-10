Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
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Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu

Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, yalnız yaşayan Dursun B. (74), komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i (50) tartışma sırasında tüfekle göğsünden vurarak, ağır yaraladı.

ANTALYA'da, yalnız yaşayan Dursun B. (74), komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i (50) tartışma sırasında tüfekle göğsünden vurarak, ağır yaraladı. Mahallelinin daha önce olay çıkardığı için birkaç kez şikayetçi olduğu Dursun B., gözaltına alındı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Sardunya Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evinde yalnız yaşayan Dursun B., misafirliğe gelen komşusunun kardeşi Sinan Genç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada evine giden Dursun B., aldığı tüfekle geri dönüp, çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Sinan Genç'i de tüfekle kovalayan Dursun B., göğsüne tek el ateş etti. Dursun B., mahallelinin sopalı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, Dursun B.yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan Genç'e ilk müdahaleyi ise mahalleli yaptı. Genç, daha sonra sağlık ekibince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Genç'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Mahallelinin, sık sık olay çıkardığı gerekçesiyle Dursun B.'den daha önce birkaç kez şikayetçi oldukları, Dursun B.'nin de yıllar önce oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.


Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu
Tartıştığı komşusunun kardeşini tüfekle vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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