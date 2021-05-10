Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
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Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet AKIN - Haberler | 3. Sayfa

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde Hülya K. (64) çıkan tartışmada kocası Salih K.'yi (60) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.

Elmalı Uzunköprü Hanönü Mahallesi'nde oturan Salih K. ile eşi Hülya K. arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hülya K., eşini bıçakla yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.Olay, yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Salih K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Salih K.'nin cenazesi Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖZALTINDA

Elmalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Hülya K.'yi gözaltına aldı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AKIN

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