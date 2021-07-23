Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı
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Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı

Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Umut S., tartıştığı Murat E.'yi tabancayla bacağından vurdu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Umut S., tartıştığı Murat E.'yi tabancayla bacağından vurdu. Murat E. hastaneye kaldırılırken, Umut S. kaçtı. 

Olay saat 17.30 sıralarında Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Umut S., husumetli olduğu Murat E.'yi görünce yanına gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Umut S., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Murat E.'ye 3 el ateş etti. Bacağından vurulan Murat E. kanlar içinde yere yığıldı. Murat E., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Umut S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 


Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı
Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı
Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer

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