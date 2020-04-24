Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
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Kızıltepe, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tartıştığı kişinin evine pompalı tüfekle ateş açan zanlı, 15 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep oldu. Zanlı yakalanıp gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kızın ailesi, katil zanlının evini ateşe verdi.

24.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:28
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Diyar Ö, tartıştığı kişinin evini basıp dış kapıya pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Berfin Çalgıcı (15) yaşamını yitirdi.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNE ATEŞ AÇTI

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Diyar Ö. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine giden Diyar Ö, tüfeğini alıp çıktı. Tartıştığı kişinin evini basan Diyar Ö, dış kapıya ateş açtı.

Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Bu sırada kapının arkasında bulunan Berfin Çalgıcı, başından vuruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berfin Çalgıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Berfin'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, Diyar Ö. gözaltına alındı.

Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü

KATİL ZANLISININ EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Berfin'in ölüm haberinin ardından yakınları, Diyar Ö'nün evini ateşe verdi. Çağırılan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için her iki ailenin evinin çevresinde önlem aldı.

Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü

Kaynak: DHA

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Haber Yorumları (3)
MERT: Cehalet, cehalet, cehalet. Silah, sorunu çözdü mü şimdi?
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SİLAH: şu silahları bırakın elinizden o kadar insan ölüp giderken derdiniz ne be
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AFLA ÇIKAR ENDİŞEYE MAHAL YOK: af geldi dertler bitti
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