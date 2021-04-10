TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KATİL ZANLISI AĞABEYİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Bursa'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Özkan (42), tartıştığı kardeşi Ahmet Özkan'ı sokak ortasında bıçakladı.

Bursa'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Özkan (42), tartıştığı kardeşi Ahmet Özkan'ı sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Ali Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağabeyi Ali Özkan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ali Özkan, kardeşi Ahmet Özkan ile yolda yürüdüğü sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakırken, Ali Özkan, cebinde bulunan ekmek bıçağıyla kardeşi Ahmet Özkan'a saldırıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ali Özkan olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Özkan'ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Ahmet Özkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı ağabeyi Ali Özkan ise Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği'ne giderek teslim oldu.

İlk işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Ali Özkan, buradaki ifadesinin ardından adliyeye gönderildi. Ali Özkan'ın ifadesinde psikolojik sorunlarının bulunduğunu kaydederek, kardeşiyle arada bir tartıştıklarını ve olay anında ise kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı