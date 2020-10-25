Tartıştığı kadın bıçakladı, 10 gün sonra öldü
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Tartıştığı kadın bıçakladı, 10 gün sonra öldü

25.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:49
Tartıştığı kadın bıçakladı, 10 gün sonra öldü

ŞANLIURFA'da, tartıştığı Yasemin Atala tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Abdulkadir Akbulut (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, tartıştığı Yasemin Atala tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Abdulkadir Akbulut (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, geçen hafta Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Abdulkadir Akbulut ile Yasemin Atala arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Yasemin Atala, bıçakla Akbulut'u göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Abdulkadir Akbulut, çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abdulkadir Akbulut, bu sabah doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan ve daha sonra polise teslim olan Yasemin Atala, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tartıştığı kadın bıçakladı, 10 gün sonra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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