Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı (2)
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Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı (2)

'ARABAYLA DUVAR ARASINA SIKIŞTIRDI'Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin otomobiliyle Tunay Çıldır'a çarpıp, ağır yaraladığı olayın görgü tanığı istasyon çalışanı Hüseyin Ocak, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı (2)
19.09.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:14

'ARABAYLA DUVAR ARASINA SIKIŞTIRDI'

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin otomobiliyle Tunay Çıldır'a çarpıp, ağır yaraladığı olayın görgü tanığı istasyon çalışanı Hüseyin Ocak, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Hüseyin Ocak, şüphelinin otomobiliyle istasyona girerken drift yaptığını ve bu nedenle pompalardan birinin koruma demirine çarptığını belirterek, "Biz, vatandaşa 'insan gibi gel, yakıtını al, git' dedik. Daha önce bizden yakıt almıştı. Onların parasını vermeyince Tunay abi, 'Önceki yakıtların parasını verin, öyle yakıt verelim' dedi. Daha sonra şahıs küfretmeye başladı. Tunay abi içeri girip, sopayı alarak gelince şahıs hızlı şekilde gelip Tunay abiyi arabayla duvar arasına sıkıştırdı. Tunay abi yere düştü. Ben Tunay abiyi o şekilde görünce dayanamadım. Sopayı yerden aldım ve şahsa müdahale ettim. Müdahale edince bırakıp, gitti" dedi.Öte yandan olayın ardından kaçan sürücü ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - İlyas Kaan TAYTAK
İlyas Kaan TAYTAK
DHA Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 16:15:56. #1.15#
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