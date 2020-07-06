Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü.

Olay İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Turgut Özal Caddesi'nde ikamet eden M.S.G. ile eşi Nazife G. (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan M.S.G., evde bulunan tüfekle Nazife Gedük'e ateş etti. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşini vuran M.S.G.'nin ise olayın ardından silahla birlikte Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA