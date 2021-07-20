Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
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Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı Karabük'te tartıştığı eşini boynundan bıçaklayarak öldüren Vedat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

KARABÜK - Karabük'te tartıştığı eşini boynundan bıçaklayarak öldüren Vedat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda 4 gün önce meydana gelen olayda Vedat Düzduran tartıştığı eşi Hatice Çetin Düzduran'ı boynundan bıçaklayarak öldürmüştü. Eşini öldürdükten sonra kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçaklayan cani koca tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Düzduran çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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