Gözü dönen şahıs, tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
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Gözü dönen şahıs, tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı

Gözü dönen şahıs, tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu şahıs, apartmanın 4'üncü katından atladı. Yaralanan iki kişi, hastanede tedaviye alındı.

Pamukkale'nin Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Kifayet A. ile ev arkadaşı Hasan K. arasında belirlemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan K, Kifayet A'yı bıçakladı. Olayın ardından balkondan atlayan Hasan K. yaralandı.

İKİ YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Hasan K. ile 2 yerinden bıçaklanan Kifayet A, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözü dönen şahıs, tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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