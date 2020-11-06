Tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vurulan genç, yaşam savaşını kaybetti
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Tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vurulan genç, yaşam savaşını kaybetti

06.11.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:59
Tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vurulan genç, yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP'te tartıştığı arkadaşı Barış Elvan D., tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Kılınç (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te tartıştığı arkadaşı Barış Elvan D., tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Kılınç (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 3 Ekim günü Boyacı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kılınç, babasına ait evde arkadaşı Barış Elvan D. ile buluştu. Aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen iki arkadaş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Elvan Barış D., Ali Kılınç'a pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Kılınç, silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibince özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kılınç, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Elvan Barış D.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ali Kılınç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vurulan genç, yaşam savaşını kaybetti
Tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vurulan genç, yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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