TARTIŞTIĞI ARKADAŞI KARNINDAN YARALAYIP KAÇTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TARTIŞTIĞI ARKADAŞI KARNINDAN YARALAYIP KAÇTI

Şişli'de, bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından karnından kesici bir aletle yaralandı.

19.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:33

Şişli'de, bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından karnından kesici bir aletle yaralandı. Yaralı, kaldırımda oturarak sağlık ekiplerini bekledi.

Olay, Harbiye Vali Konağı Caddesi'nde 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Ali K. ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında arkadaşı, Ali K.'yı karnından kesici bir aletle yaraladı. Ali K. bağırarak çevredekilerden yardım isterken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı tespit edilen Ali K. kaldırımda oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arkadaşının yaralandığını duyarak olay yerine gelen bir kişi, Ali K.'yı o şekilde görünce sinir krizine girdi. Ali K.'nin arkadaşı polis tarafından sakinleştirilebildi.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞI KARNINDAN YARALAYIP KAÇTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: 'Hayal gücünün ötesinde' askeri yanıt vereceğiz
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Seda Sayan Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: TARTIŞTIĞI ARKADAŞI KARNINDAN YARALAYIP KAÇTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 00:53:44. #1.14#
title