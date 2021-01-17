Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı (2)

17.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:13
Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı (2)

TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet Atar'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, aynı tüfekle yeğeni Cüneyt Atar'ı da yaralayan Adem Atar'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet Atar'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, aynı tüfekle yeğeni Cüneyt Atar'ı da yaralayan Adem Atar'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Adem Atar tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 17:13:20. #1.14#
title