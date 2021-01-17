Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı (2)
17.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:13
TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet Atar'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, aynı tüfekle yeğeni Cüneyt Atar'ı da yaralayan Adem Atar'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet Atar'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, aynı tüfekle yeğeni Cüneyt Atar'ı da yaralayan Adem Atar'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Adem Atar tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU