Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı
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Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı

17.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:04
Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde A.A. (36), çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet A.'yı (48) ve yeğeni C.A.'yı (20) av tüfeğiyle vurdu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde A.A. (36), çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet A.'yı (48) ve yeğeni C.A.'yı (20) av tüfeğiyle vurdu. Mehmet A. hastanede yaşamını yitirirken, oğlu C.A'nın tedavisi sürüyor. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde dün saat 22.30 sularında meydana geldi. Aynı binada oturan A.A. ile ağabeyi Mehmet A. ve oğlu C.A. arasında tartışma çıktı. Ailevi sorunlar nedeniyle başladığı öğrenilen tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla Mehmet A. karın bölgesinden, oğlu C.A. ise sol kolundan yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Mehmet A. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı C.A.'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. 

JANDARMA ŞÜPHELİYİ EVİNDE YAKALADIAğabeyi ve yeğenini ağır yaralayan A.A., jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte evinde yakalanarak, gözaltına alındı. A.A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı
Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı
Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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