Cani koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu - Haberler
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Cani koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cani koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 4 ay önce evlenen Kadir Gargılı, çıkan tartışmanın ardından evi terk eden eşi Büşra Gargılı ile kayınvalidesi Selda Ormantepe'yi tüfekle ateş ederek yaraladı. Olay sonrası firar eden Gargılı, saklandığı mezarlıkta yakalandı.

Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, yaklaşık 4 ay önce Kadir Gargılı ile evlenen Büşra Gargılı, çıkan tartışmanın ardından evi terk ederek baba ocağına döndü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Kayınpederinin evine giden Kadir Gargılı, iddiaya göre eşini kapının önüne çağırdı. Görüşme sırasında yeniden yaşanan tartışmanın ardından Kadir Gargılı, beraberinde getirdiği av tüfeğiyle eşi Büşra Gargılı ve annesi Selda Ormantepe'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Kadir Gargılı ise olay yerinden kaçtı.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Kadir Gargılı'yı saklandığı Keçili Mezarlığı'nda yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Cani koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - 3. Sayfa

Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haber

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