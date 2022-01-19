Tarsus'ta zincirleme kaza: 13 yaralı - Haberler
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Tarsus'ta zincirleme kaza: 13 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, tanker ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, tanker ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 14 kişinin yaralandığı kazada araçlardan kopan parçalar, seyir halindeki bir otomobile isabet edince otomobilde hasar oluştu.

Kaza, gece saatleri TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki 34 VJ 3663 plakalı tanker, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda N.K.'nın kullandığı 34 FC 4326 çekici plakalı TIR'a arkadan çarptı. Daha sonra kaygan yolda duramayan İ.Ö. yönetimindeki 33 EJH 96 plakalı yolcu otobüsü de tankere çarptı. Kaza anında araçlardan yola savrulan parçalar ise İ.Ü.'nün kullandığı 34 EEG 850 plakalı otomobile çarparak zarar verdi. Zincirleme kazada yaralanan 13 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım trafik ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tarsus'ta zincirleme kaza: 13 yaralı

Tarsus'ta zincirleme kaza: 13 yaralı

Tarsus'ta zincirleme kaza: 13 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Tanker, Tarsus, Kaza, Güncel, Haber

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