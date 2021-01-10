Tarsus'ta 'yalancı bahar'a aldanan dut ağaçları, meyve verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince, dut ağacı meyve verdi. Bahçe sahibi Serdar Talşık, "İlk defa bu mevsimde dut yedik" diye konuştu.

Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı D-400 Karayolu kenarında bulunan bir evin bahçesinde yetişen dut ağacı, mevsimi gelmeden meyve verdi. Ağaçtaki meyvenin tadına bakan Veli Can Aydın, Ocak ayında mevsimlerin normal düzeyde gitmemesinden dolayı ilk defa dut yediklerini kaydetti. Bahçe sahibi Serdar Talşık, ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirtti.

Bu aylarda ağacın yaprak dökmesi gerektiğini ifade eden Serdar Talşık, "Mevsimde havaların sıcak gitmesinden dolayı ağacımız dut vermiştir. Bu senenin dutu normal değil. Ağaçların çiçek dökmesi lazım. Havaların sıcak gitmesinden dolayı meyve verdi. Yıllardır ilk kez bu mevsimde dut yedik" dedi.

'NORMAL DEĞİL'Herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğini belirten Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, "Ocak ayının ortalarına geldik. Bu mevsimde normal değil, doğamıza çevremize sahip çıkmak lazım" diye konuştu.

Bahçe sahibi, dut ağacında meyvesini koparıp komşularına ikram etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı