Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı

14.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:49

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu Tarsus-Adana İncirlikuyu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Akyol yönetimindeki 33 RA .. plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA