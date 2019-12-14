Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı
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Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

14.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:49
Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, TEM Otoyolu Tarsus-Adana İncirlikuyu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Akyol yönetimindeki 33 RA .. plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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