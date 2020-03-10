Tarsus'ta İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı Tarsus İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında toplandı.

Tarsus İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında toplandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda bir önceki ayda ve bu ay yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Kaymakam Otçu, yaptığı konuşmada Tarsus İdmanyurdu'nun son 5 maçta 5 galibiyet alarak son derece başarılı bir çıkış yaptığını belirterek,takımın Play-off'da kalma yolunda büyük bir mesafe kat ettiğini ve daha çok desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir de Tarsus İdmanyurdu'na kalıcı gelir sağlanması yolunda çalışmalar yapılması gerektiği kaydetti.

Toplantıya Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Tarsuslu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Orhan Acehan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Dikeç, Tarsus İdmanyurdu Yönetim Kurulu üyesi Duran Çalışır ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA