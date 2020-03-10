Tarsus'ta İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tarsus'ta İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı - Haber
Kadir Sertel Otcu, Tarsus İdmanyurdu, Tarsus, Güncel

Tarsus'ta İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Tarsus İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında toplandı.

10.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:42
Tarsus'ta İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Tarsus İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında toplandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda bir önceki ayda ve bu ay yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Kaymakam Otçu, yaptığı konuşmada Tarsus İdmanyurdu'nun son 5 maçta 5 galibiyet alarak son derece başarılı bir çıkış yaptığını belirterek,takımın Play-off'da kalma yolunda büyük bir mesafe kat ettiğini ve daha çok desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir de Tarsus İdmanyurdu'na kalıcı gelir sağlanması yolunda çalışmalar yapılması gerektiği kaydetti.

Toplantıya Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Tarsuslu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Orhan Acehan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Dikeç, Tarsus İdmanyurdu Yönetim Kurulu üyesi Duran Çalışır ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Acun Ilıcalı Berkay Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ünal Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Kadın Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Tarsus'ta İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:14:07. #1.14#