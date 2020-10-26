Tarsus'ta bedensel engelli genç için evinin önü asfaltlandı
26.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:02
Mersin'in Tarsus ilçesinde, evinin önündeki yolun bozuk olması nedeniyle sıkıntı yaşayan 30 yaşındaki bedensel engelli Atakan Özbaşaran için ekipler yola asfalt döktü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, evinin önündeki yolun bozuk olması nedeniyle sıkıntı yaşayan 30 yaşındaki bedensel engelli Atakan Özbaşaran için ekipler yola asfalt döktü.
Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan Medet Özbaşaran, bedensel engelli oğlunun yolun bozuk olması nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirterek Mersin Büyükşehir Belediyesinden asfalt talebinde bulundu.
Özbaşaran'ın talebi üzerine ekipler, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki sokağın tamamında önce zemin düzenleme ve ıslah, ardından sıcak asfaltla kaplama çalışması yaptı.
Baba Özbaşaran, yetkililere teşekkür ederek, artık oğlunun istediği zaman dışarı çıkabileceğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt