Tarsus'ta barış güvercinleri uçuldu
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Tarsus'ta barış güvercinleri uçuldu

Tarsus'ta barış güvercinleri uçuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Barış ve Kültür Festivali'nin açılış etkinliğinde, güvercinler 'barış' dileğiyle uçuruldu.

Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Barış ve Kültür Festivali'nin açılış etkinliğinde, güvercinler 'barış' dileğiyle uçuruldu.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Yenice Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı. Bozdoğan, paylaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve barışın önemini vurgu yaparak, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle idealler uğruna çalışan, bunun için savaş veren o insanlar, sadece barış için bu savaşı verdiler ve o savaşı verirken de daha özgür bir Türkiye için, daha çağdaş bir Türkiye için, laik Türkiye için verdiler. Elimizdeki değerlerin ve elimizde olanları kıymetini çok iyi bilelim. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar kortej halinde ellerinde Türk Bayrakları ile bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde İnönü-Churchill Parkı'na kadar barış yürüyüşü gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, 30 Ocak 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in 2. Dünya Savaşı sırasında gizli görüşme yaptığı Beyaz Vagon'u gezdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Vagonda bulunan anı defterini yazdığı mesajda, "Bize zaferleri yaşatıp, barışı hakim kılan ve bunu sonsuzluğa kadar egemen kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. Cumhuriyet'in idealler ordusu, sağolun var olun. Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Tarsus'ta barış güvercinleri uçuldu
Tarsus'ta barış güvercinleri uçuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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