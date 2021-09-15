Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Otcu, bir restoranda bir araya geldiği muhtarlara yaptıkları işin öneminden bahsetti.

Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü de birlik ve beraberlik içinde kentin sorunlarının çözümüne katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.