Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu muhtarlarla bir araya geldi
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Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu muhtarlarla bir araya geldi

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

16.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:48
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakamı Kadir , ilçedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

Otcu, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kaymakamlık bünyesinde muhtarlara özel büro kurduklarını belirtti.

Sorunların hızlı bir şekilde iletilmesi amacıyla Whatsapp hattı oluşturulduklarını dile getiren Otcu, sorunların çözümleri için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Toplantı görüş alış verişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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