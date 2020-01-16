Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu muhtarlarla bir araya geldi
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.
Otcu, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kaymakamlık bünyesinde muhtarlara özel büro kurduklarını belirtti.
Sorunların hızlı bir şekilde iletilmesi amacıyla Whatsapp hattı oluşturulduklarını dile getiren Otcu, sorunların çözümleri için çalışma yapacaklarını kaydetti.
Toplantı görüş alış verişinin ardından sona erdi.