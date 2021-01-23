Tarsus Doğa Parkı, tatile çıkan öğrencileri ücretsiz misafir edecek
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Tarsus Doğa Parkı, tatile çıkan öğrencileri ücretsiz misafir edecek

23.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:54
Tarsus Doğa Parkı, tatile çıkan öğrencileri ücretsiz misafir edecek

Çok sayıda hayvan türünü bünyesinde barındıran Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı, yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler tarafından ücretsiz gezilebilecek.

Çok sayıda hayvan türünü bünyesinde barındıran Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı, yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler tarafından ücretsiz gezilebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatil dolayısıyla kapılarını yeniden açacak olan park, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hizmet verecek.

Öğrenciler, 25 Ocak-12 Şubat tarihlerinde ateş ölçümü ve maske kontrolünün ardından parkı ücretsiz gezebilecek.

Park, 13.00-16.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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