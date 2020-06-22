Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Başkan Bozdoğan'ın bu süreç içerisinde 14 günlük karantinada kalacağı açıklandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, başkanın bu süreçte makam odasında 14 gün karantinaya alındığı bildirildi. Bozdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır" dedi.

"TOPLU YAŞAM FAALİYETLERDEN UZAK DURUN"

Belediye olarak koronavirüs sürecinde yaptıkları çalışmaları da anlatan Bozdoğan, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı; "Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, bu kez kendi yaşamım söz konusuyken paylaşmak, anlatmak istedim. Kovid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum."

"KARANTİNA SÜRECİM BAŞLAMIŞTIR"

Bozdoğan, "Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için çalışmaya devam edeceğim. Sizleri; şairin de dediği gibi, 'Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek' çalışmaya, el ele kol kola verip dayanışma göstermeye, salgına karşı olanca gücümüzle savaşmaya davet ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin ve sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA