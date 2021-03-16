Tarot falı nasıl bakılır? Tarot falı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarot falı nasıl bakılır? Tarot falı nedir?

16.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:25
Tarot falı nasıl bakılır? Tarot falı nedir?

Tarot falına dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Ruh ve enerjinin gösterdikleri olarak inanılan tarot falı nedir? İlk çıkış yeri tam olarak bilinmeyen tarot falının kelime kökeni ise Eski Mısır'dan gelmektedir. Kral Yolu anlamına gelen kelimeden türetilen Tarot falı nasıl bakılır?

Kelime kökeni Mısır'a kadar uzanan tarot kelimesi, dilimize Farsçadan geçmiş olan fal kelimesiyle birleştirilerek kullanılır. Fal kelimesi, talih ve baht anlamlarına gelmektedir. Fal bakmak ise kişinin talihi ve geleceği hakkında kehanette bulunmak anlamlarına gelir. Tarot falı da en çok araştırılan fal türlerinden biridir. Peki, tarot falı nedir? Tarot falı nasıl bakılır?

TAROT FALI NEDİR?

Tarot falı, bilinen en eski kehanet yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tarot falı; dizilişi, renkleri, görselleri ve rakamlarıyla eski inançlara ve sembollere gönderme yapıyor. Ruhu, enerjiyi, uyanışı, maneviyatı temsil ediyor. Geleceği söylemek yerine geleceğin ipuçlarını sunuyor.

Tarot falı, Orta Çağ döneminin sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bilinene göre insanlık tarihinin bilinen en eski kehanet yöntemlerindendir. Tarot falı, 78 karttan ve iki ana bölümden oluşmaktadır. 56 karttan oluşan tarot destesi minor arcana olarak adlandırılır. 22 karttan oluşan tarot destesi ise major arcana olarak adlandırılır. Tarot falında anlatılanlar geleceğe yönelik söylemlerdir.

TAROT FALI NASIL BAKILIR?

Falı baktıran kişi, falın bakılacağı kişiye kartlara odaklanmasını söyler. Falına baktıran kişi, üç tane kart seçer. Ortada yer alan karta self kart adı verilir. Self kart, kişinin duygu, düşüncelerine, kişiliğine ve karakter yapısına dair detayları gösterir. Solda kalan kart ise kişinin içinde bulunduğu mevcut duruma dair ipuçlarını gösterir. Sağ taraftaki kart ise kişinin hayatında önemli rol oynayan kişileri, kararlarını, hayallerini ve planlarını simgeler.

İkinci aşamada 4 kart daha seçilir. Bu kartlar ise kişinin ilişkileri, özel yaşamı, ailesi ve kariyeriyle ilgili kehanetleri aktarır. Bu fala bakabilmek için kartların anlamı bilinmelidir. Ayrıca, spiritüalizm ve mistisizm gibi temel disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarot falı nasıl bakılır? Tarot falı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:28:00. #1.16#
title