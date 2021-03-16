Tarot falı nasıl bakılır? Tarot falı nedir?

Tarot falına dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Ruh ve enerjinin gösterdikleri olarak inanılan tarot falı nedir? İlk çıkış yeri tam olarak bilinmeyen tarot falının kelime kökeni ise Eski Mısır'dan gelmektedir. Kral Yolu anlamına gelen kelimeden türetilen Tarot falı nasıl bakılır?

Kelime kökeni Mısır'a kadar uzanan tarot kelimesi, dilimize Farsçadan geçmiş olan fal kelimesiyle birleştirilerek kullanılır. Fal kelimesi, talih ve baht anlamlarına gelmektedir. Fal bakmak ise kişinin talihi ve geleceği hakkında kehanette bulunmak anlamlarına gelir. Tarot falı da en çok araştırılan fal türlerinden biridir. Peki, tarot falı nedir? Tarot falı nasıl bakılır?

TAROT FALI NEDİR?

Tarot falı, bilinen en eski kehanet yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tarot falı; dizilişi, renkleri, görselleri ve rakamlarıyla eski inançlara ve sembollere gönderme yapıyor. Ruhu, enerjiyi, uyanışı, maneviyatı temsil ediyor. Geleceği söylemek yerine geleceğin ipuçlarını sunuyor.

Tarot falı, Orta Çağ döneminin sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bilinene göre insanlık tarihinin bilinen en eski kehanet yöntemlerindendir. Tarot falı, 78 karttan ve iki ana bölümden oluşmaktadır. 56 karttan oluşan tarot destesi minor arcana olarak adlandırılır. 22 karttan oluşan tarot destesi ise major arcana olarak adlandırılır. Tarot falında anlatılanlar geleceğe yönelik söylemlerdir.

TAROT FALI NASIL BAKILIR?

Falı baktıran kişi, falın bakılacağı kişiye kartlara odaklanmasını söyler. Falına baktıran kişi, üç tane kart seçer. Ortada yer alan karta self kart adı verilir. Self kart, kişinin duygu, düşüncelerine, kişiliğine ve karakter yapısına dair detayları gösterir. Solda kalan kart ise kişinin içinde bulunduğu mevcut duruma dair ipuçlarını gösterir. Sağ taraftaki kart ise kişinin hayatında önemli rol oynayan kişileri, kararlarını, hayallerini ve planlarını simgeler.

İkinci aşamada 4 kart daha seçilir. Bu kartlar ise kişinin ilişkileri, özel yaşamı, ailesi ve kariyeriyle ilgili kehanetleri aktarır. Bu fala bakabilmek için kartların anlamı bilinmelidir. Ayrıca, spiritüalizm ve mistisizm gibi temel disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.