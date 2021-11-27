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Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne seyir halindeki Cüneyt K. (49) idaresindeki 34 ZC 0072 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yaşanan kazada arabanın yan camından fırlayan sürücü, kaza mahallinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, sürücüye müdahalede bulunsa da Cüneyt K. hayata döndürülemedi. Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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