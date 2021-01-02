Tarlaya giden çiftin iki katlı evi alev alev yandı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, tarlaya çalışmaya giden çiftin iki katlı evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Camili Mahallesi'ndeki iki katlı evde bilinmeyen nedenle çıktı. Hakkı ve Fatma Güler çiftinin yaşadığı iki katlı evden alevler yükselmeye başladığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. İtfaiyenin uzun çabası sonucu yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.

Tarlaya çalışmaya gittiği öğrenilen Hakkı ve Fatma Güler çifti de haber i alıp eve geldi. Çift, yangının elektrikli battaniyedeki kaçaktan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.Yangının çıkış nedeni iile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN