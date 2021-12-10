Tarlasını sürerken heykel parçaları buldu

KAYSERİ'de çiftçi Recep Akıncı, tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. Eserlerin hangi döneme ait olduğu, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan Recep Akıncı, tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna taşlar takıldığını düşündü. Kürekle pulluğa takılanları ayıran Akıncı, tarihi eser olabileceğini düşünerek, durumu yetkililere bildirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü ekipleri, Akıncı'nın bulduklarının heykel parçaları olduğunu belirledi. Heykel parçalarının pişmiş topraktan yapıldığı, Anadolu'da bulunan ilk terakota heykellerinden parçalar olabileceği değerlendirildi.