Tarlaları sarıya boyayan kanola Trakya'da yaygınlaşıyor
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Tarlaları sarıya boyayan kanola Trakya'da yaygınlaşıyor

Tarlaları sarıya boyayan kanola Trakya'da yaygınlaşıyor
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, havaların da etkisiyle kanolanın bu yıl çiftçinin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, havaların da etkisiyle kanolanın bu yıl çiftçinin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Çıkrıkçılı, yaptığı açıklamada, kanolanın dernek tarafından Hayrabolu'da sözleşmeli ekildiğini söyledi.

Konolanın Trakya'da her yıl yaygınlaştığını anlatan Çıkrıkçılı, şöyle konuştu:

"Küresel iklim değişikliğinden etkilendiğimiz bu dönemde daha az su tüketen kanola bitkisi bu yıl hava şartlarının uygun devam etmesiyle çiftçinin yüzünü güldürecek. Derneğimizin yaptığı tarımsal yayım ve danışmanlık çalışmaları ve sözleşmeli ekimin sonucunda son yıllarda ekimi yaygınlaşan kanola bitkisi, bu yıl yaklaşık 275 bin dekar alanda ekildi. Ekimden hasada kadar çiftçilerimizle tarım danışmanlarımızın uygun zamanda, doğru uygulamaları önerip birim alandan en yüksek verim ve yağ oranını alabilmek için çalışmaktayız. Kanola bitkisinde yağ oranları 38 ile 46 arasında olup besleyicilik bakımından yüksek değerler içermektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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