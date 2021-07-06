Tarlada çalışırken bacağını silaj makinesine kaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlada çalışırken bacağını silaj makinesine kaptırdı

Tarlada çalışırken bacağını silaj makinesine kaptırdı
Demirören Haber Ajansı / İslam Keleş - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde, tarlada çalışan çiftçi Eyüp Sefa (42), sağ bacağını silaj makinesine kaptırdı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, tarlada çalışan çiftçi Eyüp Sefa (42), sağ bacağını silaj makinesine kaptırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Eyüp Sefa, bilinmeyen nedenle silaj makinesine sağ bacağını kaptırdı. Can havliyle bağıran Sefa'nın yardımına çevredekiler koştu. Çiftçinin bacağı kısa süre içerisinde çevredekilerin yardımıyla makineden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Eyüp Sefa, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İslam Keleş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Tarkan Müge Anlı İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarlada çalışırken bacağını silaj makinesine kaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 21:17:58. #1.15#

title