Tarlada başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde tarlada başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde tarlada başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Midyat ilçesinde meydana geldi. Ailesi tarafından dünden beri aranan M. Şefik Doğan, sanayi sitesi yakınında bulunan tarlada başından silahla vurulmuş vaziyette bulunduğu öğrenildi. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yetkililer olay ile ilgili soruşturma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı