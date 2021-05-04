Tarla sürerken 10 yerinden arı soktu
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Tarla sürerken 10 yerinden arı soktu

Tarla sürerken 10 yerinden arı soktu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin bahçesini süren çiftçiye bal arıları saldırdı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin bahçesini süren çiftçiye bal arıları saldırdı. Arıların 10 yerinden sokmasıyla neye uğradığını şaşıran adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şarköy ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin bahçesini süren Hüseyin Durmuş'a bir anda etrafını saran bal arıları saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çiftçi, can havliyle arılardan kaçmaya çalıştı. Canı yanan adam, 112'yi arayıp yardım istedi. Büyük kabus yaşayan Hüseyin Durmuş, olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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