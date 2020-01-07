"Tarla Kuşuydu Julıet" İle Sheakspeare'i mezarında ters döndürecek!

07.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:49

Ezop Sahne'nin sürprizli ve müzikli yeni komedi oyunu "Tarla Kuşuydu Juliet" bu iki efsanevi aşığı, günlük hayatta ve çığrından çıkmış bir evlilik içinde, bambaşka bir yorumla sahneye taşıyor. Engin Alkan rejisiyle sahneye taşınan ve Deniz Çakır ile Engin Alkan'ın birlikte rol aldığı "Tarla Kuşuydu Juliet", 15 Ocak Çarşamba akşamı 20.30'da UNIQ Box'ta perdelerini açıyor.

Usta tiyatrocu Engin Alkan'ın yıllar önce Şehir Tiyatroları'nda da yönettiği ve rol aldığı sürprizli, müzikli komedi oyunu "Tarla Kuşuydu Juliet", Ezop Sahne prodüksiyonu ve Engin Alkan rejisiyle yeniden tiyatroseverlerle buluşuyor. Deniz Çakır'ın hem Juliet hem de dadı rolünde; Engin Alkan'ın ise hem Romeo hem de rahip rolünde seyirci karşısına çıkacağı oyunda Shakespeare rolünü Fatih Al, çiftin kızı Lukretia rolünü ise Mert Şişmanlar üstleniyor.

Yüzyıllardır insanları gözyaşlarına boğan Shakespeare'in âşıkları Romeo ve Juliet, "Tarla Kuşuydu Juliet"te, bu defa gülünç ama bir o kadar da acıklı bir evlilik hikâyesinde buluşuyor. Ölümden son anda dönen Romeo ve Juliet, evlenip bir de çocuk sahibi oldukları, sefalet içindeki evliliklerinde 30 yılı geride bırakmışlardır. Gündelik hayatta, hiç de alışılageldiği gibi olmayan âşıklar, kimsenin hayal bile edemeyeceği perişan bir hayat sürmektedirler. Mezarında ters dönen Shakespeare, birbirlerine dünyayı zindan ettikleri sıradan günlerden birinde, bu kepazeliğe son vermek üzere yanlarına gelir.

Ephraim Kishon'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın dilimize kazandırdığı "Tarla Kuşuydu Juliet"in yönetmen koltuğunda Engin Alkan oturuyor. Dekor tasarımını Cihan Aşar'ın, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı'nın yaptığı oyunun müzik direktörlüğünü ise Murat Bavli üstleniyor.

Prömiyeri, 15 Ocak 2020 Çarşamba akşamı saat 20.30'da UNIQ Box'ta gerçekleşecek iki perdelik "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu; 16 Ocak Perşembe akşamı 20.30'da yine UNIQ Box'ta; 19 Ocak Pazar günü 18.00'de ise Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Oyunların biletleri, Biletix'ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.

Kaynak: Bültenler