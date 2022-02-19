Tarkan'ın "Geççek" şarkısı Cübbeli Ahmet Hoca'yı rahatsız etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarkan'ın "Geççek" şarkısı Cübbeli Ahmet Hoca'yı rahatsız etti

Haberler.com - Güncel
 - Güncelleme:

Konuk olduğu programda Tarkan'ın sosyal medyada büyük ses getiren "Geççek" şarkısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Millete bir teselli bahşetmek amacındaysan, korona bitmiş, hastaneler rahatlamış bu zamanda mı teselli veriyorsun?" ifadelerini kullandı.

TV100 ekranlarında yayınlanan 'Kayıt Dışı' programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, Tarkan'ın büyük ses getiren "Geççek" şarkısı hakkında da yorum yaptı.

"BU ZAMANDA MI TESELLİ VERECEKSİN?"

Şarkının sözlerini eleştiren Cübbeli, "Tamamen sokak lafları, çarşı pazar. Ama toplumda alıcısı var. Niye bunu bir buçuk, iki senedir yazmadı bilmiyoruz. Millete bir teselli bahşetmek amacındaysan, korona bitmiş, hastaneler rahatlamış bu zamanda mı teselli veriyorsun? Şimdi seçimde şarkıyı hangi parti kullanacak? Bakalım bu telifi partilere kullandıracak mı bu da çıkacak" dedi.

"DÖNEMSEL OLARAK MANİDAR"

"Dolar bulunur, vatan bulunmaz" diyen Cübbeli, şarkının çıkış sürecine atıfta bulunarak "Dönemsel olarak manidar olmuştur. Neden bu zaman kadar çıkarmadı bilemeyiz tabii ama biraz garip" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

vatandaş:

Hastane rahatlaması da ayrı bir mevzu. Söz de kuyruk yok ama millet evinden kuyruğa giriyor artık. mesela annem endoskopi olması lazım mide rahatsızlığından acısından duramıyor doktorlar 1 sene sonraya randevu veriyor. Herşey göstermelik oldu ve tüm sistem altı boş bir şekilde gidiyor bakalım.

Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
Bayram Alptekin:

Hele şükür hocam bu defa doğru bir yorum yaptın..

Cevap Yaz 20 9 Yayından Kaldır
Hamit Gündoğdu:

Hocam cambazlik yapma:)) korona bittiğine dair net bir bilgi sahibi isen bence sorun olmaz GEÇCEK diye bir ilahi yazsaydın bu bizi sevindirir ve hep birlikte sizin doğrultunuzda geçcek derdik. Geçcek neyi ifade ediyor sizde biliyorsunuz:)))

Cevap Yaz 14 33 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title