Tarkan'ın "Geççek" şarkısı Cübbeli Ahmet Hoca'yı rahatsız etti

TV100 ekranlarında yayınlanan 'Kayıt Dışı' programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, Tarkan'ın büyük ses getiren "Geççek" şarkısı hakkında da yorum yaptı.

"BU ZAMANDA MI TESELLİ VERECEKSİN?"

Şarkının sözlerini eleştiren Cübbeli, "Tamamen sokak lafları, çarşı pazar. Ama toplumda alıcısı var. Niye bunu bir buçuk, iki senedir yazmadı bilmiyoruz. Millete bir teselli bahşetmek amacındaysan, korona bitmiş, hastaneler rahatlamış bu zamanda mı teselli veriyorsun? Şimdi seçimde şarkıyı hangi parti kullanacak? Bakalım bu telifi partilere kullandıracak mı bu da çıkacak" dedi.

"DÖNEMSEL OLARAK MANİDAR"

"Dolar bulunur, vatan bulunmaz" diyen Cübbeli, şarkının çıkış sürecine atıfta bulunarak "Dönemsel olarak manidar olmuştur. Neden bu zaman kadar çıkarmadı bilemeyiz tabii ama biraz garip" ifadelerini kullandı.

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