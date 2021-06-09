Tarkan Bir Oluruz Yolunda şarkı sözleri! Tarkan milli takım şarkısı!
Sözleri Tarkan ve Varışlı, müziği Tarkan Tevetoğlu imzalı miili takım şarkısı Bir Oluruz Yolunda, 2002 yılında yazıldı. Peki, Tarkan Bir Oluruz Yolunda şarkı sözleri! Tarkan milli takım şarkısı!
Sözleri Tarkan ve Varışlı, müziği Tarkan Tevetoğlu imzalı miili takım şarkısı Bir Oluruz Yolunda, 2002 yılında yazıldı. Peki, Tarkan Bir Oluruz Yolunda şarkı sözleri! Tarkan milli takım şarkısı!
TARKAN BİR OLURUZ YOLUNDA ŞARKI SÖZLERİ!
Öyle sakin durduğumuza bakma
Habersizce kopan fırtınalara benzeriz
Ne olur bu kalpleri yabana atma
Peşinden çölleri denizleri geçeriz
Yar etmez ellere sahaları dar ederiz
Unutmadık kurduğumuz o düşleri
Göz göze etmişiz bütün yeminleri
Kaç mevsim bugünü bekledik
Zaferlerini gözledik
Aman aman aman
Bu kadar yetmez ah Türkiyem ilerle
Ay yıldızım at golünü coştur yine
Ay yıldızım at golünü coştur yine
Arar buluruz izini
Bilirsin zır deliyiz biz
Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz
Bir oluruz yolunda
Haydi bastır gönüller coşsun
O kupalar sana helal
Al gel de buralar bayram olsun