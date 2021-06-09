Tarkan Bir Oluruz Yolunda şarkı sözleri! Tarkan milli takım şarkısı!

Sözleri Tarkan ve Varışlı, müziği Tarkan Tevetoğlu imzalı miili takım şarkısı Bir Oluruz Yolunda, 2002 yılında yazıldı. Peki, Tarkan Bir Oluruz Yolunda şarkı sözleri! Tarkan milli takım şarkısı!

Sözleri Tarkan ve Varışlı, müziği Tarkan Tevetoğlu imzalı miili takım şarkısı Bir Oluruz Yolunda, 2002 yılında yazıldı. Peki, Tarkan Bir Oluruz Yolunda şarkı sözleri! Tarkan milli takım şarkısı!

TARKAN BİR OLURUZ YOLUNDA ŞARKI SÖZLERİ!

Öyle sakin durduğumuza bakma

Habersizce kopan fırtınalara benzeriz

Ne olur bu kalpleri yabana atma

Peşinden çölleri denizleri geçeriz

Yar etmez ellere sahaları dar ederiz

Unutmadık kurduğumuz o düşleri

Göz göze etmişiz bütün yeminleri

Kaç mevsim bugünü bekledik

Zaferlerini gözledik

Aman aman aman

Bu kadar yetmez ah Türkiyem ilerle

Ay yıldızım at golünü coştur yine

Ay yıldızım at golünü coştur yine

Arar buluruz izini

Bilirsin zır deliyiz biz

Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz

Bir oluruz yolunda

Haydi bastır gönüller coşsun

O kupalar sana helal

Al gel de buralar bayram olsun

TARKAN BİR OLURUZ YOLUNDA DİNLE!