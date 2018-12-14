Tarkan, 3 Milyon TL'lik Reklam Anlaşmasına İmza Attı

Megastar Tarkan, yeni bir çekime gittiğini duyurduğu videoyla takipçilerini heyecanlandırmıştı. Tarkan'ın bir içecek firmasının reklam yüzü olduğu iddia edildi.

3 MİLYON TL ALACAĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada dolanan iddiaya göre Tarkan, ünlü bir içecek firmasının reklam yüzü oldu. Tarkan'ın reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldığı iddia edildi.

"ÇOK HEYECANLI"

Tarkan, "Merhaba sabahın bu erken saatlerinde nereye gidiyorum acaba. Bir çekime gidiyorum, klip çekimi değil! Başka bir şey. Çok heyecanlı. Çok yakında!" paylaşımıyla yeni bir sürprizin müjdesini vermişti.

BENZER VİDEODA BABA OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Megastar Tarkan daha önce de benzer hareketlerde bulunduğu bir video paylaşmış ve baba olacağının müjdesini vermişti. Tarkan'ın 'çok yakında' notuyla paylaştığı bu videosunun altından nasıl bir sürpriz çıkacağını ise merak konusu oldu.