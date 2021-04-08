Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Teknolojide Kadın Derneği tarafından düzenlenen ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı verecek fikir ve projeleri teşvik etmeyi hedefleyen"Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Teknolojide Kadın Derneği tarafından düzenlenen ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı verecek fikir ve projeleri teşvik etmeyi hedefleyen"Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Teknolojide Kadın Derneği'nin (WTECH), kadın girişimcilere yönelik, tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve etkisini güçlendirecek yeni fikir, proje, ürün ve hizmetleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteğini alan 'Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Kadın girişimcilerin sürdürülebilir tarım teknolojilerine yoğunlaşmasını sağlamayı amaçlayan yarışma, UNDP'nin Küresel Amaçları kapsamında, 'Açlığa Son' başlığı çerçevesinde kurgulandı. Tarımda dönüşüm oluşturacak yenilikçi çözümleri olan kadın mühendis, veteriner hekim ve girişimcileri destekleyen 'Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler' yarışması ile aynı zamanda, gençlerde sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik ve sorumluluk alma bilincinin de geliştirilmesi hedeflendi.

Üniversite öğrencileri ve erken aşama girişimler katıldı

'Üniversite' ve 'Girişimci' olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada ön elemeyi geçen girişimciler, jüri değerlendirmesinden önce düzenlenen girişimcilik kampı ile gelişim desteği de aldılar.

7 Nisan tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmada başvuru sahipleri jüriye sunumlarını gerçekleştirdi. Yarışma jürisi şu isimlerden oluştu: Öğrenciler Yarışması Jürisi: Başak Kural Uslu, (eLogo), Dr. Nevzat Birişik, (TAGEM) Nurcan Bıçakçı Arcan (SAS), Sonat Akat (Cargill), Emre Özmen (FMO Bank), Tunç Berkman (TBS Investments), Girişimciler Jürisi Zehra Öney (Wtech), Elif Dağdeviren (EDGE All-In-One), Tunç Özgül (AWS), Barış Öney (Globalturk Capital), Emre Alaman (HP Turkey), Mehmet Uvez (EBRD), Koray Kaya (KKB), Altan Küçükçınar (DCP) Mustafa Tercan (Esas Holding)

Toplam 145 bin TL ödül verildi

Ön elemeyi geçen 10 üniversite ve 10 erken aşama girişim ekibi arasından, jüri değerlendirmesi sonucunda erken aşama girişimci ödülünün sahibi, gıda ve tarım ürünlerine yönelik yüzde 100 doğal çözümler geliştiren bir biyoteknoloji firması olan Nanomik ile Buse Berber Örçen oldu. Üniversite kategorisinde ise Confarm ekibi birinci, Mühendis Beyinler ikinci, Kybele's Garden ekibi ise üçüncü seçildi. Girişimci kategorisinde birinci seçilen girişim 100 bin TL, üniversite kategorisinde birinci 30 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL para ödülüne hak kazandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece konuyla ilgili şunları söyledi: "Günümüzde teknolojinin, savunma sanayiden sonra en çok kullanıldığı alan şüphesiz ki tarımdır. Önümüzdeki süreçte dünyamızı bekleyen iki büyük tehlike söz konusudur: Kuraklık ve açlık. Bunun yanı sıra tüm dünyada küresel bir salgınla mücadele devam etmektedir. Bu süreçte tarım ve gıdanın tüm insanlık için ne kadar önemli olduğu bir kez daha öne çıkmakta, bu sorunlarla mücadelede tarımın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Kadınlarımızın Anadolu'nun bereketli topraklarına uzanan elleriyle tohuma can vermelerini, girişimci ruhlarıyla tarımda teknolojinin mutfağında yer alarak önemli projeleri hayata geçirmelerini son derece önemsiyor ve destekliyorum. Bu ve buna benzer başka platformlarda başarı sağlayan kadınlarımızın herkese örnek olacağını, cesaret vereceğini biliyor, tarımda kadının gücünün artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum".

Programda bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul şunları söyledi: "Öncelikle böyle ilgi çekici ve gerçek üretimle ilişkili bir yarışmayla kadınların istihdama, girişim dünyasına ve çok büyüyeceği belli olan tarım ve gıda sektörüne dahil olmalarını sağlayanları tebrik ederim. Covid-19'un ciddi bir değişim ve dönüşümü de beraberinde getirdiğini görüyoruz. Ekonomide herkesin ölçekten kaynaklı pazar sınırları olmadan kendi işini yapabileceği yepyeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yeni normalde iki sektör çok öne çıkıyor; sağlık ve gıda sektörü. Tarım ve gıda sektörü dünyanın geleceğinde çok önemli bir yer oynayacak. Türkiye'nin burada ciddi rekabet avantajları var. Ülkemiz tarımsal üretimde Avrupa'da ilk sırada. 2019 verilerine göre tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımız 17.7 milyar olarak gerçekleşmişti ve bu sektör bizim dış ticaret fazlası verdiğimiz önemli sektörlerden birisi."

"Tarımda kadının gücünü ortaya çıkarmalıyız"

"Kurulduğumuz günden bu yana özellikle STEM alanındaki kadın sayısını arttırarak, sektördeki istihdam açığına görünür bir katkı sağlamaya çalışıyoruz" diyen Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, "Teknolojide Kadın Derneği olarak kadınların iş gücünü arkamıza alıyoruz. 2025 yılına kadar eğer tam cinsiyet eşitliği sağlanırsa dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamak mümkün. Pandemiyle birlikte, dünyanın geleceği için tarımda sürdürülebilirlik konusu, önceliğini arttırdı. BM tahminlerine göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Bu da gelecekte yeterli yiyecek bulma ve gıda güvenliği konusunda insanlığı endişelendiriyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2050'de öngörülen nüfusu beslemek için, gıda üretiminin yüzde 70 oranında artması gerektiği açıkladı. Bunun yolu ise yüksek teknolojiyi tarıma entegre etmekten geçiyor. Türkiye tarım alanında büyük bir potansiyele sahip. GSYH'da tarımın payı 2020 yılında yüzde 6,5'e ulaştı. Ülkemizin tarım sektörü için 2023 itibarıyla ulaşmayı planladığı; tarımsal gayrisafi yurt içi hasılayı 150 milyar dolara ve tarım ihracatını 40 milyar dolara çıkarma hedefi önemli göstergelerdir. Biz de bu yarışmayla teknolojideki eğitim, bilgi ve birikimini tarım sektörünün inovasyonla gelişmesine aktaran kadınlarımızı destekleyerek, tarım sektörünün büyümesine katkı sağlamayı hedefledik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı