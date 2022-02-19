DENİZLİ (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteği

DENİZLİ Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 80 milyonluk hibe desteğiyle alınan 124 araç, Bakan Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Denizli'deki hak sahiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı çağrı dönemlerinde Denizli'deki süt toplama merkezleri, et işleme tesisleri ve üretici örgütlerine makine hibe desteği sağlandı. Bu kapsamda yüzde 50 ile 65 oranında destek almaya hak kazanan projelere, bugüne kadar 23 milyon 461 bin 125 TL para aktarıldı. İşlemleri devam eden 31 araç içeren 10 projeye, 9 milyon 73 bin 941 TL'lik hibenin yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ödeneceği kaydedildi. 2021 yılında toplam yatırım tutarı 130 milyon TL olan 192 proje, Denizli ili genelinde bin 122 kişinin ek istihdamına olanak sağladı. Bu tutarın 80 milyon 882 bin 893 TL'si Bakanlık tarafından hibe olarak ödendi.

Bakanlığın hibe desteğiyle alınan 68 araç ve 56 tarımsal makine, sektör toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Sektör toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Denizlili üreticilere kazandırılan araçların sıralandığı alana giden Bakan Pakdemirli, burada üreticilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kendisine hediye edilen kılıç ile fotoğraf çektiren Pakdemirli, hibe desteği verilen araçların tarım sektörüne hayırlı olmasını diledi.

Yapılan teslim töreniyle süt toplama merkezlerine 6 adet tır, 5 adet kamyon, 47 adet kamyonet olmak üzere toplam 58 süt nakil aracı; et işleme tesislerine 10 adet frigorifik kamyonet; makine parklarına 3 adet biçerdöver, 14 makine parkına toplam 56 tarımsal makine kazandırıldı. Makine parkı projesi ile biçerdöver ve tarım makinelerinden 14 kooperatifin yararlanacağı belirtildi.